2¤Ä¤Î³Ø¹»¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ê¶õÇú¡¦¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í»àË´¡Ä»àË´¤Î8³ä¤Ï»Ò¶¡¤È¤ÎÀ¼¤â¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï³Ø¹»Æâ¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤¢¤ë¤È¼çÄ¥
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç4Æü¡¢2¤Ä¤Î³Ø¹»¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÇú¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÊÝ·ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤Ç4Æü¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î³Ø¹»¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÇú¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬»àË´¡¢¿ô½½¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ï»à¼Ô¤Î¤¦¤Á8³ä¤Ï»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ËÌ±´Ö¿Í¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢³Ø¹»Æâ¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®°÷¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÏµîÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢152¤Î³Ø¹»¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢1000¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£