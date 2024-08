◆ダニエルズ、解散へ

【モデルプレス=2024/08/05】お笑いコンビ・ダニエルズ(あさひ・望月隆寛)が5日、解散することを発表。同事務所の公式サイトにて発表された。公式サイトでは、それぞれのコメントが公開され、望月は「解散の話が出たのは去年の年末あたりで、明確に相方から解散を告げられたのは今年の3月末頃でした。そこからマネージャーも含めて話し合った結果、解散に至りました」と経緯を説明。「原因は各々ある中で、コンビとして限界を感じたというのが最大の要因です。何よりダニエルズとして2人で売れたいという気持ちが弱まってきてしまっていたんだと思います」と赤裸々に伝えた。

◆コメント全文

そして「今までダニエルズを応援してくれた皆様、事務所の方々、タイタンの先輩方に後輩、一緒に仕事をしてくれたスタッフの皆さん、仲良くしてくれた芸人の皆さん、家族や友人、大変お世話になりました。皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と感謝をつづり、今後については、「相方は芸人を続け、僕は芸人を辞めて、違う道に進みます。妻と子供を養える、ちゃんとした父親になれるよう頑張ります」と報告した。あさひは、「ダニエルズを結成して6年10ヶ月、楽しい思い出ばかりで幸せでした。それも全てたくさんの方に応援していただいたおかげだと、心から感謝しています」と伝えたうえで「コンビとして期待に応えられず申し訳ありませんでした」と謝罪。「解散後は『ピン芸人』としてタイタンに残り、皆様に恩返し出来るよう精進して参ります」と今後についても明かし、「また今後はネタが中心ではありますが、演技や作家業や作曲など、お笑い以外のお仕事も幅広く挑戦していきたいと考えていますので、どんなお仕事も気軽にお声かけ頂ければと思っております。とにかくたくさんお仕事したいです。力貸して下さい」と呼びかけた。最後にあさひは、「芸人を諦め会社員をしていた7年前の僕を、お笑いの世界に呼び戻してくれて、色んな経験をさせてくれて、本当にありがとうございました。感謝しています」と6年10ヶ月、共に活動してきた望月への感謝で締めくくった。望月とあさひは、9月2日のラストライブ『ラストダニエルズ』をもってグループを解散する。ダニエルズは、2017年に結成。フリー芸人最強決定戦「THE VERY BEST OF FREE 2018」に優勝し、タイタンへ所属した。(modelpress編集部)【あさひコメント】この度、ダニエルズを解散することになりました。ダニエルズを結成して6年10ヶ月、楽しい思い出ばかりで幸せでした。それも全てたくさんの方に応援していただいたおかげだと、心から感謝しています。コンビとして期待に応えられず申し訳ありませんでした。解散後は「ピン芸人」としてタイタンに残り、皆様に恩返し出来るよう精進して参ります。また今後はネタが中心ではありますが、演技や作家業や作曲など、お笑い以外のお仕事も幅広く挑戦していきたいと考えていますので、どんなお仕事も気軽にお声かけ頂ければと思っております。とにかくたくさんお仕事したいです。力貸して下さい。最後に相方の望月君。芸人を諦め会社員をしていた7年前の僕を、お笑いの世界に呼び戻してくれて、色んな経験をさせてくれて、本当にありがとうございました。感謝しています。ダニエルズ あさひ【望月隆寛コメント】突然の報告になりますが、9月2日のライブを最後にダニエルズを解散する事になりました。解散の話が出たのは去年の年末あたりで、明確に相方から解散を告げられたのは今年の3月末頃でした。そこからマネージャーも含めて話し合った結果、解散に至りました。原因は各々ある中で、コンビとして限界を感じたというのが最大の要因です。何よりダニエルズとして2人で売れたいという気持ちが弱まってきてしまっていたんだと思います。今までダニエルズを応援してくれた皆様、事務所の方々、タイタンの先輩方に後輩、一緒に仕事をしてくれたスタッフの皆さん、仲良くしてくれた芸人の皆さん、家族や友人、大変お世話になりました。皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。今後は相方は芸人を続け、僕は芸人を辞めて、違う道に進みます。妻と子供を養える、ちゃんとした父親になれるよう頑張ります!!9月2日のラストライブで芸人人生最後の舞台になります。是非、ラストダニエルズを見にきてください。ダニエルズ 望月隆寛https://twitter.com/modelpress/status/815277783603654881【Not Sponsored 記事】