乳酸菌が生きているフローズンヨーグルトに｢シナモロール｣パッケージが登場♡

協同乳業は、大人気商品「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」と2024年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得した、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」がコラボをした数量限定のコラボパッケージを発売いたします。フローズンヨーグルトを食べるシナモロールたちが描かれたパッケージは、思わず全種類を集めたくなるかわいさです。

乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト

「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」は、アイスでもシャーベットでもない、癖になるサクッと食感が特徴の商品です。

甘すぎず、すっぱすぎず、何度でも食べたくなるような絶妙な味わいにプラスして、1商品あたりのカロリーは100kcalと、“カロリーは気になるけれど、甘いものが食べたい” という方にもおすすめの商品です。

シナモロールとのコラボパッケージ

今回のコラボパッケージのために書き下ろされたパッケージデザインには、シナモロールがさまざまな場面でフローズンヨーグルトを楽しんでいる様子がデザインされています。

お友達のカプチーノ、みるくと一緒にフローズンヨーグルトを食べておしゃべりを楽しんだり、食べながらついついうたた寝をしてしまったり、フローズンヨーグルトの山を滑ったり⁉️

表情が豊かなシナモロールたちのかわいさに注目してください。

フローズンヨーグルトがキャラクターコラボをするのは今回が初めて。

全種類、集めたくなるかわいらしいデザインの“シナモロール“コラボパッケージを楽しんでくださいね。

シナモロールたちとヨーグルトを味わおう♪

今回は「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」から展開される『シナモロール』の限定パッケージについて紹介しました。

フローズンヨーグルトを食べるシナモロールたちが描かれたコラボ商品は、全種類、集めたくなるかわいさが特徴です。

朝食やおやつに、ぜひこの機会に「乳酸菌が生きているフローズンヨーグルト」を楽しんでみてくださいね。