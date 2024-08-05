·Ù»ëÄ£¡¢SP¤é¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃåÍÑ¤òÇ§¤á¤ë¡¡»ç³°Àþ¡¦Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ÎÂÐºö
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï5Æü¤«¤é¡¢Í×¿Í·Ù¸î¤òÃ´¤¦SP¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤äµ¡Æ°Ââ°÷¤Î¶ÐÌ³Ãæ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÃåÍÑ¤òÇ§¤á¤ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆüÃæ¤Ë²°³°¤ÇÄ¹»þ´Ö·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¤äÄ¾¼ÍÆü¸÷¤«¤éÌÜ¤ò¼é¤ë¡£
»ö·ï¤¬¤ï¤«¤ë È¬²¦»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï
¡¡·Ù»¡Ä£¤¬4·î¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Ë½ë¤µÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤ÎÃåÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¡£ÃåÍÑ¤¹¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢²ÚÈþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸Ä¿Í¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒÎ´µ×·ÙÈ÷1²ÝÄ¹¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤µ¡Æ°Ââ°÷¤é¤¬¶ÐÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê·Ù²ü³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÚÌÚ²¼æÆÂÀÏº¡Û