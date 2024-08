【ファミマのたぶん増量作戦】開催期間:8月6日~

ファミリーマートは、キャンペーン「ファミマのたぶん増量作戦」を8月6日より順次実施する。

【2024年 たぶん40%増量作戦 15秒(字幕あり)】

「ファミマのたぶん増量作戦」は対象商品の販売価格はそのままに、サイズを約40%ほど増量するキャンペーン。「ファミチキ」をはじめとしたおなじみの商品が食べごたえ十分なサイズへ増量し販売される。

8月6日より「ファミチキ(骨なし)」と「明太海苔弁当」、「メガライフガード 700ml」と「バタービスケットサンド チーズ」が40%増量される。その後も順次対象商品が切り替わる形で、8月13日より「たべる牧場ミルク」など4商品、8月20日からはテリヤキチキンとたまごのサンド」など4商品が増量して登場する。

(C) FamilyMart Co., Ltd. All Rights Reserved.