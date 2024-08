【RIKI 8Bit GAME Collection】11月28日 発売予定価格: 通常版 5,940円 ダウンロード版 4,980円 特装版 9,900円

シティコネクションは、Nintendo Switch用8ビットゲーム集「RIKI 8Bit GAME Collection」を11月28日に発売する。価格は通常版が5,940円、ダウンロード版が4,980円。特装版が9,900円。特装版にはゲーム本編に加えて、特典が付属する。

本作は、マンガ家・イラストレーターであり、ゲームクリエイターでもあるRIKI氏が手掛けたゲームとミュージックアルバム5作品をひとつのパッケージにした作品集。本作には、アクションゲーム「キラキラスターナイト!」、シューティングゲーム「アストロ忍者マンDX」、ミュージックアルバム「8BIT MUSIC POWER」・「8BIT MUSIC POWER FINAL」・「8BIT MUSIC POWER ENCORE」が収録されており、サウンドコンポーザーも多数参加している。

発売発表にあわせて、プロモーション映像も公開。Amazonなどで、パッケージ版の予約受付も開始されている。

【『RIKI 8Bit GAME Collection』プロモーション映像】

(C) 2024 RIKI ALL RIGHTS RESERVED Developed and Published by 2024 CITY CONNECTION CO., LTD.