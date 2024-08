エプコは、第23回経営計画説明会を実施します。

エプコ「第23回経営計画説明会」

■開催概要

日時:2024年8月28日(水曜日)18時30分〜19時45分

スケジュール:

18時30分〜19時10分 当期第2四半期の業績状況および中期経営方針

19時10分〜19時40分 質疑応答

19時40分〜19時45分 株主優待抽選会

説明者(予定):エプコ 代表取締役CFO 吉原 信一郎

質疑応答対応者(予定):エプコ 代表取締役グループCEO 岩崎 辰之

TEPCOホームテック株式会社 取締役 杉原 広央

エプコは、第23回経営計画説明会を実施。

■決算説明会および株主優待抽選会を実施、5名の当選者を選出

同社は、株主ならびに投資家の同社業績の現状や今後の事業方針を理解いただく場として、定期的に経営計画説明会を開催しています。

今回で23回目の開催です。

オンラインに加え、会場でのライブ開催も実施します。

株主優待制度の抽選会を実施し、5名様を当選者として選出します。

■参加方式 オンラインもしくは会場でのライブ参加が可能

(1) 会場でのライブ参加

新丸ビル コンファレンススクエア

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル9階

https://www.marunouchi-h-c.jp/building/3/conference

※前回と会場が異なっていますので、お間違いのないようお越しください。

(2) オンライン参加(Zoomビデオウェビナー)

Zoomを活用したオンライン参加も可能としています。

参加手順に関しては下記を事前に確認してください。

https://www.video-streaming.net/webinar/tejun.pdf

なお、申込後に返信メールが届きますので必ず確認して下さい。

また、オンライン参加をご希望される場合、返信メールにZoomの事前登録用のURLが記載されていますので、そちらから登録して下さい。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 蓄電池の無償設置の権利贈呈!エプコ「第23回経営計画説明会」 appeared first on Dtimes.