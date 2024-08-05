¤ªËß¤ä½©¤Î¤ªÈà´ß¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Î¤ª¶¡¤¨ÍÑ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡¡Æá²ìÄ®ÁêÀ¸ÃÏ¶è¤Ç¥±¥¤¥È¥¦¤Î¼ý³ÏºÇÀ¹´ü¡ÚÆÁÅç¡Û
¤ªËß¤Ê¤É¤Î¤ª¶¡¤¨ÍÑ¤Î²Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡Ö¥±¥¤¥È¥¦¡×¡£
ÆÁÅç¸©Æá²ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÁêÀ¸ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤ËÌó40¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬500¥¢ー¥ë¤Û¤É¤ÎÈª¤Ç¡Ö¥±¥¤¥È¥¦¡×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾ÆüËÜÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Î¿§¤¬±ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥±¥¤¥È¥¦¡×¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¤¬¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥È¥µ¥«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ë¤µ¤Ë¶¯¤¯Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªËß¤ä½©¤Î¤ªÈà´ß¤ÎºÝ¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ç¡¢¤ª¶¡¤¨ÍÑ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÂ¼²Â»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉÂ³²Ãî¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤Î¥±¥¤¥È¥¦¤âÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³èÍÑ¤ò¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×
JAÆÁÅç¸©Æá²ì·ÐºÑ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò2023Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÌó200ËüËÜ¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥±¥¤¥È¥¦¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ëµþºå¿À¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£