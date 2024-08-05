¸µ¼¯»ùÅç¸©·Ù½äººÄ¹¤ËÍºá¡¡ÁÜºº»ñÎÁÏ³¤¨¤¤¡¢¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿
¡¡»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤äÁÜºº¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ò³°Éô¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¡Ê¼éÈëµÁÌ³¡Ë°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¼¯»ùÅç¸©·Ù½äººÄ¹Æ£°æ¸÷¼ùÈï¹ð¡Ê49¡Ë¤Ë¡¢¼¯»ùÅçÃÏºÛ¡Ê¾¾ÌîËºÛÈ½´±¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò1Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬Á°¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹ËÜÅÄ¾°»ÖÈï¹ð¡Ê60¡Ë¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø°Â²Ý½êÂ°¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µ¡Ç½¤ÇÈÈºá·ÐÎò¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¡¢9¡Á10·î¤´¤í¤Èº£Ç¯3·î¡¢¡Ö¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯»ö·ï½èÍýÊí°ìÍ÷É½¡×¤òÅÏ¤·¤¿¤êÍ¹Á÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿¦Ì³¾åÃÎ¤êÆÀ¤¿ÈëÌ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£