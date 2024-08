【スシローSUPER お得祭 [第二弾]決めろ!お得コンボ!】8月7日~ 実施

あきんどスシローは、イベント「スシローSUPER お得祭 [第二弾]決めろ!お得コンボ!」を8月7日より実施する。

本イベントは、7月24日からはカプコンが展開する格闘ゲーム「ストリートファイター」とのコラボの一環として実施されるもの。通常180円で提供している「いくら」が全店100円となる他、「ボイル本ずわい蟹1貫」に「特ネタ大とろ」なども特別価格で展開となる。

さらに、本鮪の大トロや中トロに赤身など様々な部位を楽しめる「天然本鮪7貫盛り」も登場。アイルランド沖から獲れた運動量が多く身が引き締まった本鮪を堪能できる。

また、コラボでは、「ストリートファイター」のキャラクターが描かれたオリジナルすし皿セットのプレゼントキャンペーンなどが行なわれている。

(C) AKINDO SUSHIRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.