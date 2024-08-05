¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¡¢4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï13¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¡¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2784> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î5ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.8¡óÁý¤Î72.4²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î166²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î40.6¡ó¤ò¾å²ó¤ë43.6¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.8¡ó¢ª0.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.8¡ó¢ª0.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹