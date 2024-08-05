Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×½éÅÐ¾ì¡ªÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Îº´µ×´Ö¤ËÃæµïÀµ¹¤¬¡È¤³¤ì¤«¤é¤¯¤ë¡É¤ÈÃé¹ð¡©
ÌÀÆü8·î6Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡£
¡Ö¶ÄÅ·¥Á¥§¥ó¥¸¡×VTR¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤É¤Î»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃæµïÀµ¹¤¬¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤¯¤ë¡É¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤Èº´µ×´Ö¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÂÀ¤ê¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦ÌîÏ¤²ÂÂå¤Ï¡Öº£¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÌîÏ¤¤¬·ãÅÜ!?
¢£Ìø³ÚÍ¥Ìï¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Î¿©¤ÙÊý¤ËÃæµïÀµ¹¤â¶¦´¶¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ
¥²¥¹¥È¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£Ìø³ÚÍ¥Ìï¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ãæµï¤â¶¦´¶¤·¤¤ê¡£
¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¡ÖÄ¶¤³¤Ã¤Æ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤Ï¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤éÇØ»é¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¥È¡¼¥¯¡ª
¢£¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥á¥Ë¥å¡¼¡×¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¡ª
¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¥®¥ç¡¼¥¶¤ÎÈé¤ò°ìÅÙ¤Ï¤¬¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤¬¥×¥í¤Î¿©¤ÙÊý¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍýÍ³¤â¸ì¤ë¡£
¤ª¤¸¤ã¤¹¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î»Ä¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ëÃãÏÒ¾ø¤·¤ò¡ÖÌÜ¤ÎÃæ¤¬¶â¿§¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¹©Äø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£