全米アルバム・チャート、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が再び1位に
今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が、先週の4位から再浮上し、非連続13週目となる1位に輝いた。4月中旬にリリースされた『The Tortured Poets Department』は、初登場1位を獲得して以降12週間連続でトップの座をキープしたあと後退し、2週間、4位につけていた。その期間は、エミネムの『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』とStray Kidsの『ATE』が、それぞれ初登場で1位に輝いた。
『One Thing At A Time』は今年3月までに非連続19週間1位を獲得。『The Great American Bar Scene』は先月半ば、2位まで上昇していた。
先週トップに初登場したStray Kidsの『ATE』は6位に後退し、今週、新たにトップ10入りした新作はなかった。
Ako Suzuki
Taylor Swift’s ‘Tortured Poets Department’ Returns to No. 1 on Billboard 200 for 13th Week https://t.co/xGPOMoU7AW— billboard (@billboard) August 4, 2024