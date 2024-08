今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が、先週の4位から再浮上し、非連続13週目となる1位に輝いた。4月中旬にリリースされた『The Tortured Poets Department』は、初登場1位を獲得して以降12週間連続でトップの座をキープしたあと後退し、2週間、4位につけていた。その期間は、エミネムの『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』とStray Kidsの『ATE』が、それぞれ初登場で1位に輝いた。

