ファミリーマートが、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「たのしいおトク」の一環として、さまざまな人気メニューを「お値段そのまま」で40%増量するキャンペーンを実施!

第4弾となる2024年は「ファミチキ」や「たべる牧場ミルク」など全12種類が週替わりで続々登場する「お値段そのままデカくてうまい!!たぶん40%増量作戦」が開催されます☆

ファミリーマート「お値段そのままデカくてうまい!!たぶん40%増量作戦」

販売開始日:2024年8月6日(火)より順次

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

2021年のファミリーマート創立40周年にちなんでスタートした「40%増量作戦」キャンペーン。

さまざまな人気メニューが「お値段そのまま」で40%増量され、毎年人気を博している企画です。

2024年は、ファミチキや弁当、サンドイッチ、菓子、飲料に加えて、シリーズ累計販売数3,000万食突破の「バタービスケットサンド」や、「40%増量作戦」では初のラインナップとなる「アイス」カテゴリから「たべる牧場ミルク」が登場。

全12種類が週替わりで続々発売されます☆

ファミチキ(骨なし)

価格:230円(税込)

発売日:2024年8月6日(火)

販売エリア:全国

ファミリーマートの大人気看板メニューである「ファミチキ」の重量を「たぶん40%増量」

サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめます。

※規格重量での比較となり、個体差があります

※一部地域では価格が異なります

明太海苔弁当

価格:460円(税込)

販売期間:2024年8月6日(火)〜8月12日(月)

販売エリア:全国

明太子、白身魚フライ、ちくわ磯辺天、コロッケなどを盛り合わせた海苔弁。

すべての具材とご飯が、それぞれ「たぶん40%増量」しています。

バタービスケットサンド チーズ

価格:248円(税込)

販売期間:2024年8月6日(火)〜8月12日(月)

販売エリア:全国

全体の重さが「たぶん40%増量」した「バタービスケットサンド チーズ」

発酵バター香るビスケットで、デンマーク産クリームチーズと北海道産マスカルポーネチーズを使用したバターチーズクリームがサンドされています。

メガライフガード 700ml

価格:162円(税込)

発売日:2024年8月6日(火)

販売エリア:全国

“迷彩なのに目立っちゃう”パッケージでお馴染みのロングセラー炭酸飲料「ライフガード」が、ファミリーマート限定で700mlに!

7つのビタミンと7つのアミノ酸、はちみつとローヤルゼリーを加えた超生命体飲料が「たぶん40%増量」されています。

たべる牧場ミルク

価格:218円(税込)

発売日:2024年8月13日(火)

販売エリア:全国

北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用した「たべる牧場ミルク」

コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスが、「たぶん40%増量」されています。

※一部地域では価格が異なります

ハムレタスたまごサンド

価格:260円(税込)

発売日:2024年8月13日(火) 〜8月19日(月)

販売エリア:全国

ハム・きゅうり・レタス・たまごサラダの具材を組み合わせたサンドイッチを、お値段そのまま1個増量し「たぶん40%増量」

玉ねぎやピクルスを使用したタルタルソースがアクセントになっています。

濃厚な味わいチーズクラッカー

価格:168円(税込)

発売日:2024年8月13日(火)

販売エリア:全国

33万食限定で販売される「濃厚な味わいチーズクラッカー」

4種類のチーズパウダー(ブルーチーズ・チェダーチーズ・パルメザンチーズ・カマンベールチーズ)を使用した一口サイズのクラッカーが、「たぶん40%増量」されています。

※一部地域では価格が異なります

ザクザクきわだつクランチチョコ

価格:158円(税込)

発売日:2024年8月13日(火)

販売エリア:全国

「たぶん40%増量」されて販売される、26万食限定の「ザクザクきわだつクランチチョコ」

食べごたえのある食感を出すために、3種類(堅焼きビスケット、粉砕ビスケット、ワッフルコーン)の素材を使用したザクザク食感が楽しめるクランチチョコレートです。

※一部地域では価格が異なります

コクと香りが決め手の麻婆豆腐丼

価格:450円(税込)

販売期間:2024年8月20日(火)〜8月26日(月)

販売エリア:全国

別添の花椒も2個に増量された「コクと香りが決め手の麻婆豆腐丼」

豆板醤、香辣醤など醤の旨みがあり、辛みの中にも旨みが感じられる本格的な麻婆豆腐丼が「たぶん40%増量」された一品です。

テリヤキチキンとたまごのサンド

価格:338円(税込)

発売日:2024年8月20日(火) 〜8月26日(月)

販売エリア:全国

お値段そのまま1個増量し「たぶん40%増量」した「テリヤキチキンとたまごのサンド」

炭火焼風味のテリヤキチキンにたまごサラダ・ゆで卵を合わせたサンドイッチです。

エアリアル贅沢しおバター味

価格:150円(税込)

発売日:2024年8月20日(火)

販売エリア:全国

独自製法で作り上げた、4層形状のコーンスナックを「たぶん40%増量」

バターのコクと塩味が特長の贅沢しおバター味の「エアリアル」が、21万食限定で販売されます。

※一部地域では価格が異なります

しっとり食感のガトーショコラ風チョコ

価格:150円(税込)

発売日:2024年8月20日(火)

販売エリア:全国

「しっとり食感のガトーショコラ風チョコ」を「たぶん40%増量」したチョコレートスイーツを、26万食限定で販売。

しっとり食感のココアクッキーをチョコでコーティングした、ガトーショコラ風のひとくちチョコレートです。

※一部地域では価格が異なります

吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する新TVCMも全国にて放映

放映開始日:2023年8月6日(火)

吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する新TVCM「2024年 たぶん40%増量作戦」篇を全国にて放映。

吉田鋼太郎さん・八木莉可子さんが刑事役となり、人気の定番商品が40%増量して続々登場するファミリーマートの真相に迫る姿に注目です、

全12種類が週替わりで続々登場する、お財布に嬉しいファミリーマートの大人気企画。

ファミリーマートにて2024年8月6日より開催される「お値段そのままデカくてうまい!!たぶん40%増量作戦」の紹介でした☆

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合があります

※数量限定です

※各店舗で販売数量は異なります

