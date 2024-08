◆SEVENTEEN、日本ドームルアー&日本シングル発表

【モデルプレス=2024/08/05】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)が5日、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通して、日本ドームツアーの開催と日本ニューシングル発売することを発表した。今年の5月に日本スタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR ’FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN』を行い、日韓合計で38万人を動員したSEVENTEEN。今年の10月には12枚目のミニアルバムでカムバックとともに韓国、アメリカ、アジアなど世界各国を回るワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催する。

また、日本ではドームツアーとともに日本シングルの発売も決定。SEVENTEENの日本ドームツアーは2023年に開催された全国5都市を巡る『SEVENTEEN TOUR ’FOLLOW’ TO JAPAN』、日本シングルは「あいのちから」以来となる。なお、SEVENTEENのニューアルバムと2年ぶりの活動再開となるワールドツアーの詳細は後日発表となる。SEVENTEEN は2015年5月26日に韓国でデビューを果たし、2018年5月30日に日本デビュー。VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3ユニットで構成されており、楽曲制作から振付までメンバー自らが携わっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】