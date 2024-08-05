¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡×½é¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô!?¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ìÇã¤¦¡×¹äÀ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¶õÎÏ¤â¿Ê²½¡ª¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×ÊÆ¤ËÅÐ¾ì
´éÌÌºþ¿·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎËÌÊÆË¡¿Í¤Ï2024Ç¯7·î23Æü¡¢¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò½é¸ø³«¡£È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1972Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Ìó2700ËüÂæ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!? ¿Ê²½¤·¤¿¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿11ÂåÌÜ¡£Äã½Å¿´¡¦¿åÊ¿´ðÄ´¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾å¼Á¤ÊÆâ³°Áõ¤Ë²Ã¤¨¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡ÖHonda SENSING¡Ê¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¡×¡¢¿·À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¡ÖHonda CONNECT¡Ê¥Û¥ó¥À¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢11ÂåÌÜ¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×¤òÀßÄê¡£¥»¥À¥ó¼Ö¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¤¬¡¢2025Ç¯·¿¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡³°´Ñ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤¬¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¡¢Ï»³Ñ·Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡¢¿·Àß·×¤ÎSiÀìÍÑ¤ÎV¥¹¥Ý¡¼¥¯18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶õÎÏÊä½õÁõÃÖ¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹âÂ®°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾²¼Éô¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¾å¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤Í¤¸¤ê¹äÀ¤È¶Ê¤²¹äÀ¤òºÆÀß·×¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âºÆÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤âSiÆÈ¼«¤ËÂç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ200ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯260Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£6Â®MT¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥°¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢SiÀìÍÑ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢ÆâÂ¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡¢¸ª¤È²¼ÂÜ¤Î¥µ¥¤¥É ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤Ç²÷Å¬À¤â¸þ¾å¡£ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ú¥À¥ë¤È¡¢¥É¥¢¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¢¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä¡¢³×´¬¤¥¢¥ë¥ß¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ËÀÖ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2Ëü9950ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó446Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£
¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯Si¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¼Ö¤ÇÇã¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÁá¤¯ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤éÇã¤¦µ¤Ëþ¡¹¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö57ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×R¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Si¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¯¤·´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜÅ¸³«¥â¥Ç¥ë¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£