SoftBank and Naver to Sell Down Stake in Japan’s Line App - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-02/softbank-and-naver-to-sell-down-stake-in-ly-s-1-billion-tenderLine app operator announces buyback, SoftBank, Naver voting rights to fall | Reutershttps://www.reuters.com/technology/softbank-naver-jv-tender-minor-stake-line-operators-1-bln-buyback-2024-08-02/2024年8月2日、ソフトバンクが子会社であるLINEヤフーが自社株のTOBを行う予定であると発表しました。これは、LINEヤフーの流通株式比率を、東証プライムでの上場を維持するために必要な「35%以上」に引き上げることを目的としたものです。2024年3月時点でのLINEヤフーの流通株式比率は34%で、東証プライムの上場基準を満たしていませんでした。LINEヤフーは日本のソフトバンクと韓国のNAVERによる合弁会社であるAホールディングスから発行済み株式の最大5.13%を1株388円で買い戻す予定です。これによりAホールディングスの議決権比率は最大で62.50%まで低下する見込みですが、TOB後もAホールディングスは引き続きLINEヤフーの親会社にとどまることとなります。LINEはNAVERのクラウドサービスをユーザー情報管理に利用しているため、2023年にNAVERがクラウドサービスにサイバー攻撃を受けたことで、LINEユーザーの個人情報が大々的に漏えいする事態が発生しました。これを受け、総務省はLINEヤフーに対して行政指導を実施。LINEヤフーへの出資比率がソフトバンクとNAVERで50対50になっていることが、LINEをサイバー攻撃に対して脆弱(ぜいじゃく)にしていると指摘していました。しかし、韓国国内での世論の反発を受け、当面は折半での出資が継続するものと見られていました。LINEヤフーの資本見直し当面断念 韓国・ネイバーの出資継続へ:朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASS7J2PBZS7JULFA00QM.htmlLINEヤフー “韓国企業との資本関係見直し 短期的には困難” | NHK | 通信https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240701/k10014498521000.htmlLINE生みの親・ネイバー「支配」 政府が異例の口出しをした背景 | 毎日新聞https://mainichi.jp/articles/20240701/k00/00m/020/251000cなお、資本関係の見直しなどで懐疑的な目を向けられてきたLINEヤフーですが、2024年8月2日に2024年度第1四半期(4〜6月)決算を発表しており、売上高は前年同期比で7.6%増の4630億円、調整後EBITDAが前年同期比で21.7%増の1217億円を記録しています。これは決済サービスのPayPayや、オンラインショッピングサイトのZOZO、事務用品通販のアスクル、Yahoo!ショッピングなどの好調によるものです。