¥³¥Ã¥È¥ó100¡óÁÇºà¡ªTopfloor¡ØJaemi¡Ù

総合ファッション通販サイト「Topfloor」にて、ユニセックスルームウェア『Jaemi(ジェミ)』の期間限定の500円割引キャンペーンを開催中です。

Topfloor『Jaemi(ジェミ)』

商品名 : Jaemi(ジェミ)ルームウェア

カラー : ストライプブルー/ストライプイエロー/チャコールグレー

価格 : 7,150円(税込)

サイズ : 2サイズ展開 1(M)、2(L)

素材 : コットン100%

販売場所: Topfloor(トップフロア)

URL :

https://topfloor.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=517374&cat=005002

人気カラーの再入荷もあります。

■『Jaemi(ジェミ)』について

「おしゃれなルームウェアで迎える、朝のひととき。」

『Jaemi』は、おうちでのリラックスタイムはもちろん、ワンマイルウェアとしても使えるルームウェア。

コンビニなどでのちょっとしたお買い物やカフェでのコーヒーブレイクなど、短時間のお出かけにも便利。

韓国語で「楽しみ」という意味を持つ、『Jaemi(ジェミ)』はおうち時間もリラックスして楽しみたい、おしゃれしていたいという方にぴったりのアイテムです。

肌に優しく、通気性が良い、コットン100%素材のため、季節を問わず着用できます。

■インフルエンサー・ma凛ちゃんとコラボ

インフルエンサーのma凛ちゃん(SNS総フォロワー数77万人)コラボのユニセックスルームウェアが登場!

おしゃれに着れる、定番のブルーストライプに加えて、ma凛ちゃんが選んでくれたPOPで可愛いイエローストライプ、シックなチャコールの3色展開!

■キャンペーン概要

「Jaemiのルームウェアで、家での自分をもっと好きになって欲しい!」

期間限定でユニセックスルームウェア『Jaemi(ジェミ)』の500円割引キャンペーンを開催!

キャンペーン名 : Jaemi500円割引キャンペーン

期間 : 2024年8月2日 0:00〜8月8日 23:59

