¾¼Åç»Ô¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼¿å¤ÎÉ¹»ÈÍÑ¡ª¤¿¤Þ¤Æ¤Ð¤³¡Ö¤«¤­É¹¡×6¼ïÎà

東京の多摩地域の商品を集めたセレクトショップ「たまてばこ」では、暑い夏に食べたい「かき氷」を、6種類のラインナップで2024年7月27日(土)より提供中です。

地下水100%のおいしい水で氷を造り、多摩の魅力がたくさん詰まった「かき氷」です。

たまてばこ「かき氷」6種類

■「たまてばこ」について

所在地 : 東京都昭島市松原町5丁目2-37 拝島南口アンテナビル1F

アクセス : JR拝島駅南口から徒歩2分

電話番号 : 042-519-5242

営業時間 : 11時〜20時

定休日 : 毎週水曜日(祝日を除く)

ホームページ:

https://tama-select.com/

「たまてばこ」外観

昭島市の深層地下水を汲みおき檜原村の竹炭工房 無限窯さんの竹炭を入れ、竹炭に含まれるミネラルが溶け出した氷からこだわって造ります。

かき氷の味は全部で6種類、それぞれに多摩地域の魅力を詰め込んでいます。

◆あまざけ抹茶甘納豆(500円)

東京の茶工房 西村園(瑞穂町)さんから仕入れる香りの良い抹茶パウダーと八王子の高級甘納豆を使用しています!

途中、かき氷の中から日の出町幸神堂さんの粒あんが出てきます。

◆あまざけほうじ茶甘納豆(500円)

東京の茶工房 西村園(瑞穂町)さんの奥深い香りのほうじ茶パウダーと八王子の高級甘納豆を使用しています!

中から日の出町幸神堂さんの粒あんが登場。

あまざけの甘みが全体をまろやかに!

あまざけほうじ茶甘納豆

◆あまざけ柚子(500円)

町田から取り寄せる柚子ソース、柚子ジャムを使いました。

軽やかで爽やかなかき氷!暑い日にザクザク食べたい味わいです。

あまざけ風味と酒粕かりんとうがアクセントに♪

あまざけ柚子

◆あまざけブルーベリー(500円)

町田から取り寄せるブルーベリージャムは果実のおいしさがギュッとつまっています。

あまざけのやさしい甘さと、酒粕かりんとうの風味と食感がしあわせ♪

あまざけブルーベリー

◆贅沢いちご(500円)

本格的ないちごの風味が楽しめる贅沢いちご味。

町田から取り寄せるいちごソースとジャムを使っています。

シンプルだから伝わる、いちごのおいしさをたのしめます。

贅沢いちご

◆贅沢ショコラ(500円)

世界最大級のチョコレートの品評会で入賞経験のあるチョコのスペシャリスト本間 優作氏が、「たまてばこ」のために作る本格チョコレートソース使用。

濃厚なのに上品!口に広がるチョコの香りを楽しめます。

贅沢ショコラ

