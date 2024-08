紅葉する山々に囲まれたストリートピアノも！立山黒部アルペンルート「秋の魅力を味わえるイベント」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、一足早く9月から始まる紅葉シーズンに合わせ、芸術やグルメを楽しみながら立山黒部の秋の魅力を味わえるイベントを2024年9月1日(日)から順次開催します。

立山黒部アルペンルート「秋の魅力を味わえるイベント」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、一足早く9月から始まる紅葉シーズンに合わせ、芸術やグルメを楽しみながら立山黒部の秋の魅力を味わえるイベントを2024年9月1日(日)から順次開催。

また、紅葉シーズンをお得に楽しめるきっぷ「秋の早割10」もWEBで販売中です。

【立山黒部アルペンルートだからこそ楽しめる2ヶ月続く紅葉】

立山黒部アルペンルートの紅葉スポットは標高差2,000mの様々な地点に広がるため、9月から11月の2ヶ月間はいずれかのスポットで見ごろの紅葉を楽しめることが大きな魅力。

さらに、大変な登山をする必要もなく乗り物を乗り継ぐだけで絶景を堪能することができます。

■おすすめスポットの紅葉の見ごろ

室堂平・みくりが池周辺…9月中旬〜10月上旬

大観峰〜黒部平周辺 …10月上旬〜中旬

標高2,316m〜1,828m大観峰〜黒部平

立山黒部アルペンルート 紅葉見ごろマップ

【秋イベント「2024 立山黒部・秋旅」】

芸術やグルメを楽しみながら紅葉を心ゆくまで味わえるイベントを各種開催します。

■特設ページ

https://www.alpen-route.com/autumnevent2024

■主なイベント紹介

「見に行こう!みくりが池!」

…みくりが池の先にある、みくりが池温泉で秋限定のカードを手に入れられるイベントです。

日時:9月1日(日)〜10月14日(月・祝)、終日 ※みくりが池温泉営業時間内

場所:みくりが池温泉

「みんなの音楽・芸術祭 “立山ストリートピアノ”」

…昨年初開催し好評を得たイベントで、紅葉する山々に囲まれた特別なストリートピアノです。

日時:9月27日(金)〜9月29日(日)、9:30-15:00

場所:室堂ターミナル

「みんなの音楽・芸術祭 “越中すえ太鼓体験会”」

…越中すえ太鼓保存会による迫力ある演奏の後、太鼓の体験会を開催します。

日時:10月4日(金)〜10月6日(日)、各日1回目11:00-12:00、2回目13:00-14:00

場所:黒部平庭園

立山ストリートピアノ

越中すえ太鼓

【早期予約がお得なきっぷ「秋の早割10」について】

7月1日(月)から「WEBきっぷ」サイトで販売を開始している「秋の早割10」は9月から11月上旬に利用できるきっぷで、利用日10日前までの予約でお得になります。

■WEBきっぷサイト

https://www.alpen-route.com/webticket/

●販売期間:7月1日(月)〜10月25日(金)午後3時00分

●利用期間:9月1日(日)〜11月4日(月・祝)

●取り扱い区間・金額(すべて税込)

※一部抜粋、注意点等詳細はWEBきっぷサイトを確認してください。

■すべての観光スポットを満喫できる・おすすめ「片道きっぷ」

〔立山駅→扇沢(片道)〕

大人:9,800円(通常10,940円)小人:4,900円(通常5,480円)

〔扇沢→立山駅(片道)〕

大人:9,800円(通常10,940円)小人:4,900円(通常5,480円)

■その他「往復きっぷ」

〔立山駅⇔黒部湖(往復)〕

大人:14,800円(通常16,480円)小人:7,400円(通常8,240円)

〔扇沢⇔室堂(往復)〕

大人:11,200円(通常12,300円)小人:5,600円(通常6,150円)

