トレンドマイクロはこのほど、法人組織が利用・提供する生成AIサービスについて、サイバー攻撃から保護し、社員による生成AIサービスを介した情報漏洩を防ぐソリューション「Trend Vision One - Zero Trust Secure Access - AI Service Access」を提供開始した。○新製品の概要「Trend Vision One - Zero Trust Secure Access - AI Service Access」は、法人組織が利用・提供するプライベートな生成AIサービスに対し、誤動作を起こさせるための不正な指示を行うプロンプトインジェクションをはじめとしたサイバー攻撃から保護する。

また、ChatGPT(OpenAI)、Microsoft Copilot(Microsoft)、Gemini(Google)などのパブリックな生成AIサービスに対し、社員が個人情報を入力しようとしたり、ファイルをアップロードしようとしたりした際にブロックして機密情報が漏洩するリスクを防ぐ。加えて、パブリックな生成AIサービスにおいて、利用を許可・把握していないシャドーAIサービスへのアクセスを制御し、不正なURLや不適切な表現が含まれている生成AIサービスからのレスポンスをブロックするなどの機能を提供する。Trend Vision One - Zero Trust Secure Access - AI Service Accessが提供する機能○新製品が提供する機能新製品が提供する機能は、プライベートな生成AIサービス向けとパブリックな生成AIサービス向けに分けられる。プライベートな生成AIサービス向けの機能としては、「アクセス制御」「プロンプトフィルタリング」「プロンプトインジェクション防止」「レスポンスフィルタリング」「レート制限」が提供される。パブリックな生成AIサービス向けの機能としては、「アクセス制御」「プロンプトフィルタリング」「プロンプトインジェクション防止」「レスポンスフィルタリング」が提供される。