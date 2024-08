ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は5日、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』(9月6日〜11月4日)に登場するTVアニメ『チェンソーマン』との新たなコラボレーション内容を公開した。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』とのコラボが決定した。TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ、米津玄師「KICK BACK」が期間限定搭載。豪快に音楽が鳴り響く中、アニメにも登場するチェンソーマンとサムライソードの緊迫のやりとりが重なり、全身を突き抜けるスリルと爽快体験を楽しめる 『チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK:日本刀VSチェンソー ver.〜』となる。

後ろ向きの『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』でも、高低差が激しい楽曲とのコラボによって、スピード感あふれる熱狂体験を楽しめる『チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜KICK BACK〜』が登場する。『チェンソーマン』は、原作コミックスの累計発行部数が2700万部を突破し、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』制作が発表されるなど、人気を博している話題作。「チェンソーの悪魔」ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの「チェンソーマン」として蘇る…というストーリー。■『チェンソーマン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』開催日時:2024年9月6日(金)〜 11月4日(月)アトラクション形式:ライド・アトラクション場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA(C)2022 米津玄師/REISSUE RECORDS