AI¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¡¡ÆÈ¿ÈÁêÃÌ½ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Þ¥ê¡¼¡×

アット・イーズは、AIを活用した新しい形の初対面体験サービスを提供する独身相談所「アットマリー」を、2024年8月7日より開始します。

アット・イーズ 独身相談所サービス「アットマリー」

名称 : アットマリー初対面を何度でも体験サービス

開始日 : 2024年8月7日

対象 : 30代から50代の独身男女

ウェブサイト:

https://atmarry.net

【特長】

・AIカウンセラーによるマッチングサポート

・オンラインでの安心な初対面体験

・匿名利用による徹底したプライバシー保護

・独身者限定の真剣な出会い支援

・必ず誰かとコミュニケーションが取れる仕組み

・異性との会話を通じた自己成長の機会

アット・イーズは、AIを活用した新しい形の初対面体験サービスを提供する独身相談所「アットマリー」を、2024年8月7日より開始。

■開発の背景

従来のマッチングアプリや結婚相談所では出会いの機会を得られなかった方々に、新しい選択肢を提供したいという想いから本サービスを開発しました。

■初対面を何度でも体験できる「アットマリー」

このサービスは、利用者が希望する日時を予約し、オンライン上で15分間の会話を行うものです。

毎回異なる相手とマッチングされるため、様々な人との初対面の経験を重ねることができます。

月会費制を採用しており、人員が確保できれば毎日でも利用可能です。

各会話の後、利用者は相手に対する印象を○(また話したい)、△(どちらでもない)、□(もういい)、×(失礼だった)といった簡単な記号で評価します。

この評価システムにより、自分の好みや相性を把握しやすくなります。

このサービスの特徴は、プロフィールを事前に見ることなく会話を始められる点です。

外見や経歴などの情報に左右されず、純粋なコミュニケーションを通じて相手を知ることができます。

繰り返し初対面を体験することで、利用者は自然とコミュニケーション能力を向上させ、異性との会話に慣れていくことができます。

また、様々なタイプの人と話すことで、自分に合う相手のタイプを見つけやすくなります。

安全面では、サービス利用前の面談とヒアリングを実施し、利用に適した人物かどうかを見極めます。

また、3回×の評価を受けた利用者は強制退会となるなど、快適な利用環境の維持に努めています。

このように、「初対面を何度でも体験できる」サービスは、実践的なコミュニケーション訓練の場であると同時に、自然な形で理想の相手を見つけるチャンスを提供しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AIカウンセラーによるマッチングサポート!アット・イーズ 独身相談所サービス「アットマリー」 appeared first on Dtimes.