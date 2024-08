ZEROBASEONE、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」ムービングポスター＆スケジュールを公開

ZEROBASEONEが本格的なカムバックカウントダウンに入った。彼らは5日、公式チャンネルに4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のムービングポスターとスケジュールを公開した。映画ポスターのように制作されたムービングポスターには、「シネマ天国」という文字と共に、9人のメンバーの名前がキャストタイトルとして表記されている。フィルムには各メンバーのビジュアルがクローズアップカットで盛り込まれ、視線を集める。

続いて公開されたスケジュールによると、ZEROBASEONEはトラックポスター、サマートラックビデオ、アルバムサンプラー、ストーリーボードなど、様々な予告コンテンツでカムバック週間を埋め尽くす。特に、3つのタイトルポスター、2本のミュージックビデオ予告映像、そして映画のジャンルのようにBAD、ROMANCE、SFの3つのバージョンのコンセプトフォトを予告し、関心を高める。ZEROBASEONEのカムバックは、5月に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」以降、約3ヶ月ぶりだ。このアルバムで、運命的な出会いの後に一目惚れした青春3部作を完成させたZEROBASEONEは、「CINEMA PARADISE」を通じて映画のような、新しい物語を始める。ZEROBASEONEの4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は26日の午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。