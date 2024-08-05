´Ú¹ñ¿·¶½³ô¤¬µÞÍî¡¡¼è°ú¤ò°ì»þÀ©¸Â¡¡
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¸þ¤±³ô¼°»Ô¾ì¥³¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î»Ø¿ô¤¬µÞÍî¤·¡¢£µÆü¸á¸å£±»þ£µÊ¬¤´¤í¡¢Çä¤ê¸Æ¤ÓÃÍ¤Î¸úÎÏ¤ò£µÊ¬´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥«¡¼¡×¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¼è°ú½ê¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡Ë£²£°£°ÀèÊª¤ÇÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸¡¥£¶£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£µ¡¥£°£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£³£´£¸¡¥£°£µ¤ÈµÞÍî¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥«¡¼È¯Æ°»þ¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°ÀèÊª»Ø¿ô¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£·£¸¡¥£´£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£¶¡¥£°£±¡ó¡Ë°Â¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°»Ø¿ô¤Ï£¸£°¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£¶¡¥£²£³¡ó¡Ë°Â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ï¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°ÀèÊª»Ø¿ô¤¬£¶¡ó°Ê¾å¡¢¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤·¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°»Ø¿ô¤¬£³¡ó°Ê¾å¡¢¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬£±Ê¬´ÖÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡Ë£²£°£°ÀèÊª¤ÇÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸¡¥£¶£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£µ¡¥£°£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£³£´£¸¡¥£°£µ¤ÈµÞÍî¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥«¡¼È¯Æ°»þ¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°ÀèÊª»Ø¿ô¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£·£¸¡¥£´£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£¶¡¥£°£±¡ó¡Ë°Â¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°»Ø¿ô¤Ï£¸£°¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£¶¡¥£²£³¡ó¡Ë°Â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤Ï¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°ÀèÊª»Ø¿ô¤¬£¶¡ó°Ê¾å¡¢¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤·¡¢¥³¥¹¥À¥Ã¥¯£±£µ£°»Ø¿ô¤¬£³¡ó°Ê¾å¡¢¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬£±Ê¬´ÖÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß