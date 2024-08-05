MLB±þ±ç¥Ä¥¢¡¼¤¬½ÐÈ¯¡¡²¬»³¡¦È÷Á°¼çºÅ¡¢»¿ÈÝ¤ÎÃæ¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌ´¤ò¡×
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤¬»Ô½Ð¿È¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤ÎÌîµå´ÑÀï¤ËÃæ¹âÀ¸¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ê3Çñ5Æü¡Ë¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬4Æü¡¢Æ±»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤Î148¿Í¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Î50¿Í¤Ïº£·î22Æü¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£»ÔÈñÅêÆþ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ÎÌ´¤ò°é¤à¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Î»³ËÜÍ³¿¡¡Åê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç·ÀÌó
¡¡»³ËÜÅê¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼Éð»Ê»ÔÄ¹¤¬2·î¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ¹âÀ¸200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë±þ±ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê30Ëü±ß¤ò½õÀ®¤¹¤ëÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î±þ±ç¥Ä¥¢¡¼¤ËÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤«¤é¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¯¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ô¤Ï½õÀ®³Û¤ò1¿ÍÅö¤¿¤ê60Ëü±ß¤ËÇÜÁý¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï¿ï¹Ô¤¹¤ë»Ô¿¦°÷16¿Í¤ÎÊ¬¤â´Þ¤áÌó1²¯3000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºâ¸»¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦À¼¤ÏµÄ²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÌ±¤Î´Ö¤«¤é¤âµ¯¤¤¿¡£7·î¤Ë»ÔÌ±22¿Í¤¬¡Ö°ìÉô¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÏÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÖÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢À¸³è¤äÊ¡»ã¤ËÀÇ¶â¤ò²ó¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤òµá¤á½»Ì±´ÆººÀÁµá¤·¤¿¡£ÀÁµá¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÁµá¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤¬À¸³è¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢Å¬Àµ¤ÊÍ½»»¼¹¹Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ÏÌó1200¿Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï299¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢ÃêÁª¤Ç200¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£»Ô¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¡¦ÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¤·¡¢±þ±ç¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÇö¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾ÁÈ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î2»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´ÊÆÆü·Ï¿ÍÇîÊª´Û¤ä²¬»³¤Î°áÎÁÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸½ÃÏ¹©¾ì¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¡¢È÷Á°»ÔÌò½ê¤Ç½ÐÈ¯¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÃÄÄ¹¤ÎÆ£ÅÄÀ¯Àë¡¦Éû»ÔÄ¹¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤¸¤«¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»²²Ã¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹â¹»2Ç¯¤ÎÈ¨¾åÏÂÁÕ¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì¤ä°ÛÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ï°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Ãæ³Ø1Ç¯¡¢µÈÅÄÎ¶¿´¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¤Ï¡ÖÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤±¤¬¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂÇ·â¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÌ¼¤ò¸«Á÷¤ê¤Ë¤¤¿²ñ¼Ò°÷¡¢µÈ±Ê¼ÓÂå¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ëÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÊ£»¨¤Ê¿´¶¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÀÐÀî¾¡¸Ê¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ä¹Ìî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
°ËÅì»Ô,
ÆÁÅç,
¿À»ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
Ë¬Ìä²ð¸î