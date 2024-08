シンガーソング・ライターのmilet(ミレイ)が3日、千葉・市川市文化会館で全国ホールツアー『milet live tour “stairs” 2024』をスタートさせた。11月からは自身初となるアジアツアーを開催することを発表した。自身最多21公演を行う今回のツアーも、セットリスト、演出、衣装、グッズデザインなど、miletが何度もスタッフと話し作り上げた。初日を迎えたmiletは「この日を本当に楽しみにしていました。ここに集まってくれて、歌を聴いてくれて、受け取ってくれて本当にありがとうございます。今日がこのlive tour “stairs”の1段目です。最後までみんなでこの階段を完成させたいと思います」とファンに感謝を伝えた。

11月からは自身初となるアジアツアー『milet Asia Tour 2024』の開催が決定したことを発表。海外公演は2023年11月の台北公演以来、1年ぶりとなる。単独公演では初となる香港、上海での公演や、韓国の音楽フェスティバルへの出演も含まれ、アジアでの人気の高まりをうかがわせた。■『milet live tour "stairs" 2024』日程8月3日(土):千葉・市川市文化会館 ※終了8月10日(土):宮城・仙台サンプラザホール8月12日(月):静岡・アクトシティ浜松 大ホール8月17日(土):岐阜・長良川国際会議場 メインホール8月18日(日):愛知・愛知県芸術劇場 大ホール8月23日(金):北海道・カナモトホール8月25日(日):北海道・旭川市民文化会館 大ホール8月31日(土):広島・広島文化学園HBGホール9月1日(日):岡山・倉敷市民会館9月6日(金):大阪・フェスティバルホール9月7日(土):大阪・フェスティバルホール9月14日(土):香川・サンポートホール高松 大ホール9月16日(月):京都・ロームシアター京都 メインホール9月20日(金):埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール9月23日(月):神奈川・神奈川県民ホール 大ホール9月28日(土):石川・本多の森北電ホール9月29日(日):新潟・新潟テルサ10月9日(水):東京・東京ガーデンシアター10月10日(木):東京・東京ガーデンシアター10月19日(土):熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)10月20日(日):福岡・福岡サンパレスホテル&ホール■『milet Asia Tour 2024』日程・milet Asia Tour 2024 in Hong Kong11月7日(木):香港・AsiaWorld-Expo, Hall 10・WONDERLIVET 202411月8日(金)〜10日(日):ソウル・KINTEX HALL 7・8・9B※miletの出演日は後日発表・milet Asia Tour 2024 in Shanghai※会場・日程など詳細は後日発表・milet Asia Tour 2024 in Taipei11月30日(土):台北・Taipei Music Center