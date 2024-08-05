¡Ú¹â¶¶Å¯ºÈ»á¡Ö¿·ºîRPG¡×³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸¡Û
8·î5Æü ¸ø³«

¡¡¥â¥Î¥ê¥¹¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿·ºîRPG¡×³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤ò8·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¥·¥êー¥ºÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿·ºîRPG¡×¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¤Ë2D¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢3DCG¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É8¤Ä¤Î¿¦¼ï¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£

¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¿·ºîRPG¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Î¥ê¥¹¥½¥Õ¥ÈºîÉÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) MONOLITH SOFTWARE INC.