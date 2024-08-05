¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·ºîRPG¡×³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸
¡Ú¹â¶¶Å¯ºÈ»á¡Ö¿·ºîRPG¡×³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸¡Û
8·î5Æü ¸ø³«
8·î5Æü ¸ø³«
¡¡¥â¥Î¥ê¥¹¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿·ºîRPG¡×³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤ò8·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¥·¥êー¥ºÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿·ºîRPG¡×¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¤Ë2D¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢3DCG¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É8¤Ä¤Î¿¦¼ï¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¿·ºîRPG¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Î¥ê¥¹¥½¥Õ¥ÈºîÉÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¹â¶¶Å¯ºÈ»á¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¡Û- ³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Î¥ê¥¹¥½¥Õ¥È (@MONOLITHSOFT) August 5, 2024
¹â¶¶Å¯ºÈÁí´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¿·ºîRPG¡Ù¤Î³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¹â¶¶Áí´ÆÆÄ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤¯¤ï¤·¤¤Êç½¸¿¦¼ï¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://t.co/lUECCfuSlN
(C) MONOLITH SOFTWARE INC.