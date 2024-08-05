ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡ÖÉÝ¤¤¡×Âç³ØÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¡¡ÖÊÑ¿È¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤±¤É¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê51¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸ÄÀ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë²æ¤¬»Ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¢¤ëÅÚÅÄ¤Ï¡¢¸½ºßÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤¬µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¼´Ø¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢»æÂÞ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡ÈÂç³Ø¤Ç²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ»æÂÞ¤ÎÃæ¸«¤¿¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÚÅÄ¡£
¡¡¡Ö¡È¤¨¡©¸¦µæ¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤ó¡£¤¢¤¤¤ÄÂç³Ø¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡ÄÉÝ¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÊÑ¿È¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤±¤É¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤ªÉã¤µ¤óÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£