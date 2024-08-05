¥¤¥é¥¹¥È¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î494¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¤¤¤ë²ÆµÙ¤ß¡×¤¬¸ø³«¡ªÈæÂ¼»á¡Öº£½µ¤Ï¡Ø¥ï¥ì¥ï¥ì¥Ï～¡Ù¡×
¡Ú¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î494¡Û
8·î5Æü ¸ø³«
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î493¡Ö¿¨¼êºÆ¤Ó¡×¤¬¸ø³«¡ª ¥ä¥Ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä!!
8·î5Æü ¸ø³«
ÈæÂ¼´ñÀÐ»á¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î494
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î494¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¤¤¤ë²ÆµÙ¤ß¡×¤ò8·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤½¤Î493¡Ö¿¨¼êºÆ¤Ó¡×¤¬¸ø³«¡ª ¥ä¥Ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä!!
¡¦¡ÚÌµÎÁ¡Û¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×Âè91ÏÃ¡ÖÁ°È±¤Á¤ã¤ó21¡×¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡¡Ö·îÍËÆü¤Î¤¿¤ï¤ï¡×¤ÏÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤ÎX¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¹¹¿·Í½Äê¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥ï¥ì¥ï¥ì¥Ï～¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤¹²ÆµÙ¤ß¤Î°ìËë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢ÈæÂ¼´ñÀÐ»á¤ÎX
º£½µ¤Ï¡Ö¥ï¥ì¥ï¥ì¥Ï～¡×- ÈæÂ¼´ñÀÐ (@Strangestone) August 5, 2024