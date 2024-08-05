¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤µÞÆÃæ¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¡Ä¿Íµ¤Áª¼ê£³¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÈÈþ¤·¤¯²ÚÎï¤ÊÀï¤¤¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ø¶¥ÎØ¡Ù¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Ç®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¡Æ00Ç¯¤«¤é¡ÖKEIRINŽ£¤È¤·¤ÆÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·Ð»º¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç22Ç¯¤Î¼Ö·ôÇä¤ê¾å¤²¤Ï£±Ãû±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÎÎ©¤â°ì°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤ä¶¥Äú¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎµÓÎÏ¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¼þ¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¶¥µ»¡£É÷¤ò¤É¤¦Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤«¡¢¤½¤Î¶î¤±°ú¤¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷»Ò¤Î¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¡£¤Õ¤À¤ó¤Î°¦¤é¤·¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤·ÁÁê¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Èà½÷¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÈÇ®µ¤¤Ë¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹Ž£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¼ÂºÝ¤Ëº£¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£´·î´ü¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥ó¥«¥¤¡ª¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ïº£²ó¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤°ì²¡¤·¤Î£³Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£Èà½÷¤é¤ÎÁÇ´é¤«¤é¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡½¡½¡£
¹âÌÚÍ¤¿¿ Áª¼ê¡Ê¤æ¤Þ¡¦25¡Ë
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢£µÇ¯¤Î¹âÌÚÍ¤¿¿Áª¼ê¡£¡Ç19Ç¯£··î¤Ë°ËÅì¶¥ÎØ¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¾Ìç¹»¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¹âÌÚÁª¼ê¤¬¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµåµ»¤Ë¤Ð¤«¤êÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â£³¤Î½©¡¢ÃÎ¿Í¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢±¿Ì¿¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Î¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤â¤¦Â¨·è¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ç¤Ë£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë¹âÌÚÁª¼ê¡£ÁÔÂç¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤±¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏGµ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÃË»Ò¤À¤È£±²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾Þ¶â¤¬£±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤ÏÇ¯´Ö¤Ç£²ÀéËü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÆü¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¼ñÌ£¤È¸ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°¦¼Ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110S¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ï·î¤Ë£²¡Á£³ËÜ¡££±¥ì¡¼¥¹£³Æü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æü¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿½É¼Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¡¢·×£´Æü´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤ÏÁ´¤ÆÍÂ¤±¡¢½É¼Ë¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤äBluetooth¤Î¤Ê¤¤DVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤ÎÎý½¬¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬Å¾´¹¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¹¥¤¤Ê¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¯ÅÄ¼Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥«¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÖÀìÌç»ï¤Ë°¦¼Ö¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹âÌÚÁª¼ê¡£°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½÷²¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ç®¤¤Æ®»Ö¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±öÅÄÆü³¤ Áª¼ê¡Ê¤Ò¤¦¤ß¡¦25¡Ë
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯£´·î¾¾¸Í¶¥ÎØ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±öÅÄÁª¼ê¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ê¤É¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ç¤âÎ¦¾å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Î½¢¿¦»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤º¤Ã¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ª¶â¤â²Ô¤²¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Í§¿Í¤¬¶¥ÎØ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇµÇ°¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¹ç³Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¤Ê¤É¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¶¥ÎØ¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È£±ËÜ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£¥×¥í¤Î¿¦¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¼Ö·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤¦Åú¤¨¤ë±öÅÄÁª¼ê¡£¤½¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡×¤ò¼«¤éÁª¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¸«¤¨¤¿¡£
ÃæÂ¼ÈþÆá Áª¼ê¡Ê23¡Ë
¡Ç20Ç¯£µ·î¤Ë¹Åç¶¥ÎØ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¶¥ÄúÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿¡¢¶¥Äú¤ÎÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¶¥Äú¤Î³Ø¹»¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ëÎÏ¤Î´Ø·¸¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¶¥ÎØ¤ÎÍÜÀ®½ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÎØ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬»ñËÜ¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¼¡Âè¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«Í¥¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÁè¤¦ÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤í¤¦¤¬Í¥¤·¤«¤í¤¦¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºàÃæ¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Áª¼ê¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢Áª¼ê¤â»²²Ã¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼Ö·ô¤òÇã¤¦¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°ìÅÙ¸«¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡ÈÈþ¤·¤¯²ÚÎï¤ÊÀï¤¤¡É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£