¥×¥í¥Ü¥¦¥é¡¼24Ì¾Á´¹ñ¤«¤éÂç½¸¹ç¡ª¥µ¥ó¥±¥¤¥Ü¥¦¥ë¡ÖÂè5²ó»°·Ã¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×

サンケイボウル「第5回三恵オープンプロ・アマトーナメント」

開催時期:2024年7月28日(日)

主催 :サンケイボウル実行委員会

承認 :公益社団法人 日本プロボウリング協会

開催場所:サンケイボウル(京都府福知山市)

募集人数:プロの部 …参加プロボウラー24名

アマチュアの部…113名

総勢 137名

【開催店舗概要】

店舗名 : サンケイボウル

所在地 : 京都府福知山市字堀小字下高田2346

定休日 : 年中無休

営業時間: 10:00〜24:00

三恵観光が経営するボウリング場「サンケイボウル」にて、2024年7月28日(日)、昨年に引き続き「第5回三恵オープンプロ・アマトーナメント」を開催。

現役プロボウラー24名、アマチュア113名を含めた総勢137名が全国から集結。

北近畿一熱気に包まれた大会となりました。

本大会の様子や試合結果についてレポートをお届けします。

■当日の様子

当日は、参加選手だけでなく、昨年よりも多くの観戦のお客様に来場いただき、活気あふれる中、各レーンにプロボウラーとアマチュア選手が入り、アツい試合を繰り広げました。

開会式では参加プロボウラーの紹介や、同社代表取締役社長 兼 CEO 杉本のご挨拶、国歌斉唱などを行いました。

試合中は、緊張感あふれるシーンもありつつ、ストライクが出た時にはプロ・アマ関係なく周りの方と笑顔でハイタッチ。

予選(6ゲーム)の結果、計48名が準決勝に進出。

準決勝(4ゲーム)では、接戦の末、4〜6位決定戦への進出は、藤永北斗プロ・岸田有加プロ・平山陽一プロ・大久保雄矢プロに決定。

そして予選と準決勝、10ゲームの合計スコアで、Aシフト上瀬戸政樹プロ、Bシフト鶴井亜南プロが好成績を収め、シード権を獲得しました。

4〜6位決定戦(1ゲーム)では、お互いのストライクを称え合うなど和やかにプレーは進みつつも、1投1投が緊張の連続となりました。

結果、大久保雄矢プロ スコア233、平山陽一プロ231、岸田有加プロ198、藤永北斗プロ196で、大久保プロの決勝戦出場が決定。

■決勝の様子

上瀬戸政樹プロ・鶴井亜南プロ・大久保雄矢プロで競われた決勝戦(1ゲーム)。

ミスのできない、息を呑むような緊張感が伝わるハイレベルな戦いに、観戦するお客様方も投球するごとに歓声をあげていました。

最後まで力強い投球を見せた大久保プロがスコア225で3位、2フレーム以降、ストライクの連続で追い上げを見せた上瀬戸政樹プロがスコア236で2位。

1位は、正確な投球で堂々のトータル257を出した鶴井亜南プロという結果でした。

■閉会式

閉会式では、アマチュア入賞選手に賞品、プロボウラーに賞金、そして優勝された鶴井亜南プロには賞金500,000円とトロフィーが贈呈されました。

また特別賞として7番ピンと10番ピンを倒してスペアを獲得した岸田有加プロにセブンテンスプリットメイド賞1万円が贈呈されました。

最後は、同社代表取締役社長 兼 CEO 杉本の「投球の5秒間に様々な事を感じました。来年も皆さまに来ていただく為に上瀬戸プロは2位になりました。」というメッセージとともに笑顔で閉幕となりました。

■販売ブース

試合以外でも「菓樹工房きぬがわ」の人気商品もちパイとロイヤルミルクプリンを始め、美味しい唐揚げや見た目も色鮮やかなかき氷など、キッチンカーの出張販売が大会を盛り上げました。

■大会スケジュール

08:00〜08:30 Aシフト受付

08:45〜11:10 Aシフト前半3G

10:00〜10:30 Bシフト受付

11:15〜11:30 開会式

11:40〜14:05 Bシフト前半3G

14:10〜16:35 Aシフト後半3G

16:40〜19:05 Bシフト後半3G

19:15〜21:20 準決勝4G

21:20〜22:33 決勝

22:45 表彰式

■大会結果 プロの部

1位:鶴井亜南プロ(所属/N&K co.,Ltd./ABS)

2位:上瀬戸政樹プロ(所属/サンケイボウル/ABS)

3位:大久保雄矢プロ(所属/プロショップ・エム エムボウル)

決勝(1ゲームスコア)

鶴井亜南プロ:257

上瀬戸政樹プロ:236

大久保雄矢プロ:225

4〜6位決定戦(1ゲームスコア)

大久保雄矢プロ:233

平山陽一プロ:231

岸田有加プロ:198

藤永北斗プロ:196

※女子のスコアはハンデ10ピンを追加した数字になります。

■第5回 三恵オープンプロ・アマトーナメント 概要

プロ・アマチュアの2部構成で行われた北近畿エリア最大規模のJPBA承認大会。

プロボウラーの部では、2024年男子ポイントランキング1位「藤永北斗」選手、2024年女子ポイントランキング9位「鶴井亜南」選手をはじめ、BS日テレ『ボウリング革命 P★League』出演中の「小林あゆみ」選手「小林よしみ」選手などプロボウラー総勢24名が参加されました。

※ランキング情報は7月28日時点

