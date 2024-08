テレビ・冷蔵庫・洗濯機が採用！ハイセンスジャパン 神奈川県川崎市「ふるさと納税返礼品」

ハイセンスジャパンは、川崎市ふるさと納税返礼品として、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が採用され、2024年8月1日よりスタートしました。

ハイセンスジャパンは、川崎市ふるさと納税返礼品として、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が採用され、2024年8月1日よりスタート。

■「ふるさと納税返礼品」対象製品について

テレビは2024年6月に発売した4K液晶テレビシリーズを含む幅広いラインアップを提供します。

最上位モデルのU9Nシリーズは、Mini LEDバックライトを搭載し、明るく高コントラストな映像表現を実現。

エントリーモデルのE6Kシリーズは、豊富な動画配信サービスにも対応し、スマートフォンとのスクリーンシャア機能も備えています。

冷蔵庫は、ファミリー向けの大容量360L(HR-G3601W)から、セカンド冷蔵庫や一人暮らし向けのコンパクトな160L(HR-G16AM)まで、多様なニーズに対応したモデルを揃え、日常の生活をサポートします。

さらに、洗濯機においては、使いやすさと機能性を追求したラインアップを揃え、特に洗剤自動投入機能やリモート操作が可能な10キロ容量(HW-DG100XH)が共働きの家庭に人気の機種です。

〈ハイセンス製品返礼品サイト一覧〉

◆ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&city_code[]=14130&is_target_companies=1

◆ふるなび

https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3

◆楽天

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3/?sid=401179

◆ANA

https://furusato.ana.co.jp/donation/goods/search.aspx?search=x&keyword=%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E3%80%80KC

〈ハイセンス製品ページ〉

●テレビTOPページ

https://www.hisense.co.jp/tv/

●冷蔵庫TOPページ

https://www.hisense.co.jp/refrigerator/

●洗濯機TOPページ

https://www.hisense.co.jp/washer/

【対象機種】

■テレビ(75U9N/65U9N/65U7N/55U7N/50U7N/43U7N/75E6K/65E6K/55E6K/50E6K/43E6K)

〇75U9N

〈商品特長〉

(1) 従来の低反射処理よりも画面の映り込みを50%*1低減するARコートの低反射素材を採用

*1 反射率:同社75U9H(2022年モデル)と75U9N(2024年モデル)との比較

(2) Mini LEDバックライト採用で高コントラストを実現します

(3) バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現

(4) 圧倒的に情報量が多い4K映像を高速処理。

更に進化したハイセンス最新の映像エンジン「HI-VIEWエンジンII」を搭載

(5) 前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応し、迫力ある立体サウンドを体験

(6) 人気のネット動画対応のVIDAA OS搭載、12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン

(7) ゲームモードPro&新搭載「ゲーミングメニュー」

(8) スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめる「スクリーンシェア」機能搭載

4K液晶テレビ 75U9N

■冷蔵庫(HR-G3601W/HR-G280HBR/HR-G260HW/HR-G16AM)

〇HR-G3601W

〈商品特長〉

(1) いつでも冷たい飲み物を。

お手入れも簡単な「自動製氷システム」搭載

(2) 食材に合わせてボタンひとつで微氷結とチルドに切り替えられる「セレクトチルド室」

(3) 野菜がたっぷり入って、みずみずしさをキープ「うるおい野菜室」

(4) イオンの働きで冷蔵室内の菌の活動を抑制し、食材の鮮度を保つ「HI-NANO」機能

(5) お鍋や冷凍食パンもそのまま入る「たっぷり収納」

冷蔵庫 HR-G3601W

■洗濯機(HW-DG100XH/HW-DG80XH/HW-G75C/HW-T60H)

〇HW-DG100XH

〈商品特長〉

(1) 毎回洗剤を計量して投入する手間が省ける「自動投入」機能を搭載

(2) スマートフォンで、外出先からリモート洗濯

(3) 洗濯槽をきれいに保つ「自動槽洗浄」機能と3種類の「槽洗浄コース」

(4) 頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力

洗濯機 HW-DG100XH

