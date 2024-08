¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ªPLANT¡Ø¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¡Ù

PLANTは、PLANT名物の『自家製プリン』のパッケージデザインを一新しました。

PLANT『自家製プリン』

■PLANT名物『自家製プリン』とは

PLANT店舗で年間40万個以上販売の自慢の一品です。

卵とミルクのシンプルな味わいでビターなカラメルソースがアクセントとなり、昔ながらのちょっと固めの「プルっとチュルっと」した食感がクセになります。

保存料や乳化剤も使わず、専用の窯で毎日ひとつひとつ丁寧に焼き上げているからこそ、親しみのある一品となりました。

■PLANTの隠れた人気の一品を装い新たにデザインを一新

従来から隠れた人気の『自家製プリン』を新たにパッケージデザインを一新しました。

ネーミングは自家製『懐かしプリン』としてデザインはどこか懐かしいレトロな雰囲気を感じるパッケージです。

容器のままでもお皿に盛っても美味しくたのしめます。

