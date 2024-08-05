¡Ú¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Û¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤âÅÐ¾ì¡ª¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«ºÅ
Á´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥¹¥«¥¤¥Ó¥ëÆâ¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ8³¬¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ë¤Æ¡¢8·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
Á´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢8·î1Æü(ÌÚ)¡Á9·î8Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£
¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¤Ç¤Ï¡¢8·î1Æü(ÌÚ)¡Á31Æü(ÅÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òºî¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤×¤Á¤Æ¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¥ß¥Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤ó¤À·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡ù¥¥Ã¥º¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ü¥¤¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª´ÛÆâ¤ò½ä¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤ß¤Ä¤±¤Æ¥Ä¥¢¡¼¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î1Æü(ÌÚ)¡Á18Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢´ÛÆâ5¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤òÃµ¤¹¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤ß¤Ä¤±¤Æ¥Ä¥¢¡¼¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥é¥ê¡¼Âæ»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢·ÊÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè·ÊÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤í¤¦¡Ö¥Ý¥±¥»¥ó¥Õ¥§¥¹¥À¥ó¥¹¡×
8·î5Æü(·î)¡¦7Æü(¿å)¡¦8Æü(ÌÚ)¡¢17Æü(ÅÚ)¡Á20Æü(²Ð)¡¢22Æü(ÌÚ)¡¦23Æü(¶â)¡¦29Æü(ÌÚ)¡Á31Æü(Æü)¤Î³ÆÆü¡11:00¡Á¡¢¢13:30¡Á¡¢£16:00¡Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¤¥Ó¥ëB2³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥»¥ó¥Õ¥§¥¹¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
»²²Ã¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤äÀ°Íý·ôÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥»¥ó¥Õ¥§¥¹¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¤É¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
8·î6Æü(²Ð)¡11:00¡Á¡¢¢13:30¡Á¡¢£16:00¡Á¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ó¥ëB2³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£
¤³¤Á¤é¤âÀèÃå½ç¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤äÀ°Íý·ôÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ü¥¤¥¹¤Ç
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢³«ºÅ¾ì½ê¡¢»²²ÃÎÁ¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¢£¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë
½»½ê¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅçÆóÃúÌÜ19ÈÖ12¹æ
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡§https://www.yokohama-sky.co.jp/information/5054
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://pokemoncenterfestival2024.pokemon.co.jp/
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥è¥³¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ü¥¤¥¹¡§https://voice.pokemon.co.jp/stv/yokohama
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨8·î21Æü(¿å)¤Ï¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ¤ÎµÙ¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ï¤Ê¤·¡£¾°¡¢¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍµÚ¤ÓÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ü¤¡¢¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È¡£
¢¨¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
©NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku ©Pokémon
©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(º´Æ£¤æ¤ê)