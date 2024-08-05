½÷ÀµÒ¤ÎÇä½Õ¼ýÆþ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¡¢¥Û¥¹¥È¤éÂáÊá¡¡¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯½éÅ¦È¯
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖSINCE YOU ¦Á¡×¤Î½÷ÀµÒ¤¬É÷Â¯Å¹¤ÇÇä½Õ¤·¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ±Å¹¥Û¥¹¥È¤Î¡Ö½ÂÃ«Ñà¡Ê¤·¤Ö¤ä¤³¤¦¡Ë¡×¤³¤È¾®ÊÝÊý¹Ô»ÖÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë=ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è=¤é¤òÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×Åù¼ý¼õ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½÷ÀµÒ¤Ë¹â³Û¤ÊÇä³Ý¶â¡Ê¥Ä¥±¡Ë¤òÉé¤ï¤»¡¢Çä½Õ¤Ê¤É¤ò¶¯¤¤¤ë°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥¹¥È¤¬¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¾Î¤·É÷Â¯Å¹¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤ò¡¢ÈÈºá¼ý±×¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¢£19ºÐ¤Î½÷ÀµÒ¡¢ÊÌÉÜ¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ë¾Ò²ð
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÅÏî´Á±À¸¡Ê34¡Ë=¿·½É¶è=¡¢É÷Â¯Å¹¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¤Î¾®ÅçÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë=Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶è=¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¡£ÊÝ°Â²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯3¡Á5·î¡¢½÷ÀµÒ¡ÊÅö»þ19¡Ë¤¬ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ÇÇä½Õ¤·¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Î¤¦¤Á·×Ìó40Ëü5Àé±ß¤ò¡¢Å¹¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷ÀµÒ¤Ï¡¢¾®ÊÝÊýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÄï¤ÇÆ±¤¸Å¹¤Î¥Û¥¹¥È¡ÖË±¿®¡Ê¤ª¤ª¤È¤ê¤·¤ó¡Ë¡×¤³¤È¾®ÊÝÊý¿®ÂÀÏ¯Èï¹ð¡Ê25¡Ë¤ÎµÒ¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÇä³Ý¶â¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤¤¤ÈÄï¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¹Ô»ÖÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Ø¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Äï¤È3¿Í¤Ï½÷À¤òÆ±Å¹¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¤¿¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¥ëÁ÷¤êÊÝ¾Ú¶âÊç¤ë
¡¡½÷ÀµÒ¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤äÂÎ½Å¤Ê¤É¤Ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤òºîÀ®¡£¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¤¬¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤ò°ñ¾ë¡Á²Æì¤ÎÉ÷Â¯Å¹6Å¹ÊÞ¤ËÁ÷¤ê¡¢Êó½·¤ò¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤«Äó¼¨¤µ¤»¡¢°ìÈÖ¹â³Û¤À¤Ã¤¿Å¹¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥¹¥È¤òµ¯°ø¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê½÷À¤ÎÇä½Õ¤¢¤Ã¤»¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê¸æÁ¥¼Ó»Ò¡Ë