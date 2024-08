トロット歌手YOYOMI、8月12日に初の来日公演の追加開催が決定！

現在YouTube登録者数62万人超え、韓国のトロット界で絶大な人気を誇るYOYOMI(ヨヨミ)が、今週末に初の日本公演を開催する。11日のファンコンに続く追加公演が、翌日12日に開催されることが決定した。会場となるのは外国人観光客で賑わう人気スポットエリア、東京・浅草にあるLIVE HOUSE「CREAM LIVE ASAKUSA」。11日のファンコンは昼・夜の2部制。各部で多少歌の内容が異なるものの、歌以外にもトークショーを織り交ぜた普段は見られない彼女の素顔に迫ったイベント構成となっている。一方、12日は完全に歌メインの構成で、多才なパフォーマンスをたっぷりと堪能できるコンサートとなっている。

韓国の伝統的なトロット音楽と現代的な音楽を融合させたステージで、日本のファンに忘れられない時間を届ける予定だ。YOYOMI(ヨヨミ)の情熱的で心に響く歌声が、観客を特別な音楽の世界へと誘う。今回の日本公演では、彼女の代表曲とともに、自身が作詞・作曲した楽曲も披露される予定とあって、ファン必見の2日間となっている。

■公演概要

「2024 YOYOMI JAPAN first Fancon in Tokyo」

【日時】

2024年8月11日

<1部>12:30 開場 / 13:30 開演

<2部>18:00 開場 / 19:00 開演



【会場】

CREAM LIVE ASAKUSA(クリームライブ浅草)



【チケット料金】

8,800円(税込)※全席指定



ご予約はこちら



「2024 YOYOMI JAPAN first Concert in Tokyo」

【日時】

2024年8月12日

18:00 開場 / 19:00 開演



【会場】

CREAM LIVE ASAKUSA(クリームライブ浅草)



【チケット料金】

9,900円(税込)※全席指定



ご予約はこちら



<お問い合わせ>

・チケットに関するお問い合わせ

クリームチケット



・イベントに関するお問い合わせ

Lapis Lazuli株式会社



