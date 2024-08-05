【東京マルイ再販情報：7月31日～8月5日分】

東京マルイは、7月31日より8月5日にかけて多数のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、2024年発売の電動ガン「G36Cプラス【電動ガンプラス】」に加え、10月21日以降値上げとなる「KSG」など全7点。他には、「コルト M1911A1ガバメント【ハイグレード/ホップアップ】」や「M8000 クーガーG 【ハイグレード/ホップアップ】」などがラインナップされている。

7月31日分

電動ガンBOYs「H&K MP5A5」詳細

電動ガンBOYs「コルト M4A1カービン」詳細

8月2日分

エアーハンドガン（18才用モデル）「M8000 クーガーG 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

エアーハンドガン（18才用モデル）「コルト M1911A1ガバメント【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

電動ガン スタンダードタイプ「G36Cプラス【電動ガンプラス】」詳細

8月5日分

ガスブローバック・Rシリーズ（14歳以上推奨）「ハイキャパ5.1R シルバースライド」詳細

ガスショットガン「KSG」詳細

価格：7,480円 全長：437mm/562mm（ストック伸長時） 重量：1,030mm（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：32＋約110発価格：7,480円 全長：652mm/724mm（ストック伸長時） 重量：1,030g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：28＋約180発価格：3,850円 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：21発価格：3,850円 全長：212mm 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：25発価格：43,780円 全長：500mm/718mm（ストック展開時） 銃身長：247mm 重量：2,885g（チークアウター、空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー / MS•Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：50発価格：15,180円 全長：222mm 銃身長：33mm 重量：865g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：43,780円 全長：663mm 銃身長：260mm 重量：2,900g（空マガジン、ガスタンク含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：30発

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