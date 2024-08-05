¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£²¡ó°Â¤Ç£³ÆüÂ³Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£±¡ó¾å¾º
¡¡½µÌÀ¤±£µÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£²ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£¶¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£²¡ó¡Ë°Â¤Î£±£¶£¹£°£¸¡¥£¹£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£²£´¡¥£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£±¡ó¡Ë°Â¤Î£µ£¹£µ£°¡¥£±£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£¶£°£¸²¯£²£°£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£²ÆüÁ°¾ì¤Ï£´£¸£°²¯£³£±£±£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÆâ¼ûÉÔ¿¶¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£Àè½µËö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¼å¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Î¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤¬´í¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£²Æü¤Î£×£Ô£É¸¶ÌýÀèÊª¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¤ÈÂ³Íî¤·¡¢°ì»þ¡¢Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤â´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÕÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ø¿ô¤ÏÁ°°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÄã²¼¤ä¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ãæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡§£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡§£¸£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê£±£°£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤â°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£µ¡ó¡¢»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢¾·¶â¹Û¶È¡Ê£±£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢ÎîÊõ²«¶â¡Ê£³£³£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£²ÚÚïÃæ¹ñµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£±£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó°Â¡¢ËÌµþµ¥¼Ö¡Ê£±£¹£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó°Â¡¢Ä¹¾ëµ¥¼Ö¡Ê£²£³£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó°Â¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¹á¹Á¡¦ËÜÅÚ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤¡£¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¹¡ó¡¢¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¡¢±óÍÎ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÊÝ¸±¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£²£¶£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÂÀÊ¿ÍÎÊÝ¸±½¸ÃÄ¡Ê£²£¶£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¡¢¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£±£³£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£²£³£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£°¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£·¡ó¹â¤Î£²£¹£°£·¡¥£³£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¤¬¹â¤¤¡£°åÌô³ô¡¢¿©ÉÊ¡¦¼òÂ¤³ô¡¢ÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢¶õ±¿³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤Ï°Â¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢¶ä¹Ô³ô¡¢¸ø±×³ô¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÆâ¼ûÉÔ¿¶¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£Àè½µËö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¼å¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Î¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê·Êµ¤¸åÂà¡Ë¤¬´í¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£²Æü¤Î£×£Ô£É¸¶ÌýÀèÊª¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¤ÈÂ³Íî¤·¡¢°ì»þ¡¢Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤â´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÕÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ø¿ô¤ÏÁ°°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÄã²¼¤ä¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ãæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡§£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡§£¸£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê£±£°£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤â°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£µ¡ó¡¢»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢¾·¶â¹Û¶È¡Ê£±£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢ÎîÊõ²«¶â¡Ê£³£³£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£²ÚÚïÃæ¹ñµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£±£±£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó°Â¡¢ËÌµþµ¥¼Ö¡Ê£±£¹£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó°Â¡¢Ä¹¾ëµ¥¼Ö¡Ê£²£³£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó°Â¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¹á¹Á¡¦ËÜÅÚ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤¡£¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¹¡ó¡¢¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¡¢±óÍÎ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÊÝ¸±¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£²£¶£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÂÀÊ¿ÍÎÊÝ¸±½¸ÃÄ¡Ê£²£¶£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¡¢¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£±£³£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£²£³£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£°¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£·¡ó¹â¤Î£²£¹£°£·¡¥£³£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º³ô¤¬¹â¤¤¡£°åÌô³ô¡¢¿©ÉÊ¡¦¼òÂ¤³ô¡¢ÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô³ô¡¢ÁÇºà³ô¡¢¶õ±¿³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤Ï°Â¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢¶ä¹Ô³ô¡¢¸ø±×³ô¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë