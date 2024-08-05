º£Ìë¡¡¶âÀ±¤È¥ì¥°¥ë¥¹¤¬ºÇÀÜ¶á¡¡³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤ä´Ñ»¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
º£Æü5Æü¡¢À¾ËÌÀ¾¤ÎÄã¤¤¶õ¤Ç¡¢¾¬¤ÎÌÀÀ±¤Î¶âÀ±¤È¤·¤·ºÂ¤Î1ÅùÀ±¥ì¥°¥ë¥¹¤¬ºÇÀÜ¶á¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤ä´Ñ»¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
¶âÀ±¤È¥ì¥°¥ë¥¹¤¬ºÇÀÜ¶á
8·î¾å½Ü¡¢Í¼Êý¤ÎÀ¾ËÌÀ¾¤ÎÄã¤¤¶õ¤Ç¡¢¾¬¤ÎÌÀÀ±¤Î¶âÀ±¤È¤·¤·ºÂ¤Î1ÅùÀ±¥ì¥°¥ë¥¹¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇÀÜ¶á¤Ïº£Æü8·î5Æü¤´¤í¤Ç¡¢Ìó1ÅÙ¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¡¢Á°¸å¿ôÆü´Ö¤ÏÁÐ´ã¶À¤ÎÆ±°ì»ëÌî¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ñ»¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
»þ¹ï:Æü¤ÎÆþ¤ê(Åìµþ:18:41)30Ê¬¸å
Êý³Ñ:À¾ËÌÀ¾¤ÎÄã¤¤¶õ
´Ñ»¡:ÁÐ´ã¶À
³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï?
º£Æü5Æü¤â¡¢ÆüÅÄ(ÂçÊ¬)¤äÉ÷²°(ÆàÎÉ)¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹(13»þ10Ê¬¤Þ¤Ç)¤¬39¡î¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç5ÆüÏ¢Â³¤Ç39¡îÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¾å¾º¤È¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¡ÁÅìËÌÆîÉô¤Î½ê¡¹¤Ç±«±À¤äÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ï¼¡Âè¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¡ÁËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü6Æü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü6Æü¤Ï·îÎð2¤ÎºÙ¤¤·î¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£