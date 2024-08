「THE PENGUINーザ・ペンギンー」

(C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. HBO and MAX and related elements are property of Home Box Office, Inc. THE PENGUIN and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.

U-NEXTは、映画「THE BATMAN-ザ・バットマン-」のスピンオフシリーズとなるコリン・ファレル主演ドラマ「THE PENGUINーザ・ペンギンー」を、9月20日より米国同時配信で見放題独占配信する。あわせてティザー映像も公開された。

「THE BATMAN-ザ・バットマン-」はロバート・パティンソン主演、マット・リーヴス監督の作品で世界興行収入約8億ドルを記録した大ヒット作。

「THE PENGUINーザ・ペンギンー」

HBOオリジナルシリーズとなる「THE PENGUINーザ・ペンギンー」は、映画のスピンオフシリーズとして、コリン・ファレル演じるオズ・コブ(通称ペンギン)を主軸としたストーリーが描かれる。全8話で、U-NEXTでは9月20日10時より毎週1話ずつ配信。

監督は映画に続きマット・リーヴスが担当、ショーランナーをローレン・ルフランが務める。そのほか出演はソフィア・ファルコーネ役に『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のクリスティン・ミリオティ、ゴッサムの裏社会を牛耳っていたマフィアのボス、サルバトーレ・マローニ役に『プロミシング・ヤング・ウーマン』のクランシー・ブラウン、オズと行動を共にする少年役に『ミラベルと魔法だらけの家』のレンジー・フェリズ。

THE PENGUINーザ・ペンギンー │ティーザー│9月20日よりU-NEXT見放題独占配信

公開されたティザー映像は、洪水に巻き込まれるゴッサムシティのシーンから始まり、カーマイン・ファルコーネの亡きあと実権を握ろうと画策するオズとファルコ―ネの娘、ソフィアが登場。カーマイン・ファルコ―ネによって投獄されていた麻薬王・マローニの「本当の目的はなんだ、オズ?」との問いにオズは「帝国を内側から破壊する」と明言。新たな抗争が起こる様子がうかがえる。

また、今回シリーズ初登場となる少年に「お前と俺、ふたりで決めたことをやる。誰も与えてはくれないんだ、戦わなければ」と言い不気味に笑うオズの姿も。「特殊メイクによって似ても似つかない“ペンギン”の姿に扮するコリン・ファレルにも注目」とのこと。

U-NEXTでは映画「THE BATMAN-ザ・バットマン-」も配信中。