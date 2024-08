【「からかい上手の高木さん」第169話】8月5日 公開

小学館はサンデーうぇぶりにて、8月5日に山本崇一朗氏のマンガ「からかい上手の高木さん」第169話「手紙」を公開した。

今回は少し未来、西片と高木さんが同居を始め、お互いに名前で呼び合おうとするところから始まる。2人はどうして名前で呼ぶきっかけをつかんだのか?

