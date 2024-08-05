【第150話】
8月5日 公開

　講談社は8月5日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第150話「沖縄」をコミックDAYSなどで公開した。コミックDAYSでの価格は100pt。

　第150話は沖縄外出回かと思いきや、今回の3人は大槻たち本人ではないようで……？

　なお、現在コミックDAYSでは直前話にあたる第149話「輸送」の無料公開が行なわれているほか、第150話「沖縄」も9月9日に無料公開される予定となっている。

【関連記事】

・【無料】「1日外出録ハンチョウ」第133話「素揚」がマガポケで公開！ 揚げナスを求めて大槻、外出！

【最新話】

第150話「沖縄」のページ

【無料公開中（一部）】

第149話「輸送」のページ

【1日外出録ハンチョウ】

地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！ その名は大槻・・！ E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！ 飲んで食って大満喫・・！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ・・！

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.