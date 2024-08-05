【最新話】「1日外出録ハンチョウ」第150話「沖縄」がコミックDAYSで公開！ この3人は一体誰……？
8月5日 公開
講談社は8月5日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第150話「沖縄」をコミックDAYSなどで公開した。コミックDAYSでの価格は100pt。
第150話は沖縄外出回かと思いきや、今回の3人は大槻たち本人ではないようで……？
なお、現在コミックDAYSでは直前話にあたる第149話「輸送」の無料公開が行なわれているほか、第150話「沖縄」も9月9日に無料公開される予定となっている。
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第150話「沖縄」のページ
【無料公開中（一部）】
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第18巻発売中‥！ (@hancho_YM) August 5, 2024
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第150話『沖縄』掲載されております‥！
ハンチョウ‥
ついに150話到達‥！
それを記念してか今回まさかの沖縄外出‥！？
かと思いきや‥この3人どうやら大槻たちではないようで‥https://t.co/1wdvLZyUBb
読める‥コミックDAYSでも‥！ pic.twitter.com/xeGcu5ioTL
第149話「輸送」のページ【1日外出録ハンチョウ】
地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！ その名は大槻・・！ E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！ 飲んで食って大満喫・・！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ・・！
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