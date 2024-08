ÎòÂå¤ÎÅâÍÈ¤²¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¡ªPLANT¡Ö¶â¤Î»°¼ïÀ¹¤ê¡×

PLANT全23店舗にて「からあげグランプリ(R)」で5年連続金賞以上を受賞した歴代の唐揚げが食べくらべられる3種盛りセットが発売されます。

PLANT「金の三種盛り」

PLANT全23店舗にて「からあげグランプリ(R)」で5年連続金賞以上を受賞した歴代の唐揚げが食べくらべられる3種盛りセットが発売!

■くらべて美味しい金の三種盛り

PLANT自慢の唐揚げを食べくらべて楽しめる三種盛り。

それぞれに個性がきわだつ奥深い味わいで、食べはじめるとお箸が止まらない美味しさです。

さっぱり塩味、コクの黒にんにく、さわやかな生姜、それぞれの唐揚げを楽しむことができる企画です。

■からあげグランプリ(R)とは

一般社団法人 日本唐揚協会が2010年より毎年開催している、本当にうまい唐揚げ店を決める人気企画が「からあげグランプリ(R)」です。

2024年も開催され、中日本スーパー総菜部門の中で同社の歴代の唐揚げはおいしさの証である「金賞」以上を5年連続で受賞し、その「おいしさ」を高く評価されています。

