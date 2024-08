ポケモンの進化形がデザイン！HIPSHOP「SHINKA SET」

「ポケットモンスター」のアンダーウェア、第三弾を発表した【HIPSHOP(ヒップショップ)】より、ポケモンの「進化」をテーマにしたアンダーウェアのBOXセット「SHINKA SET」が2024年7月9日(火)により発売されます。

HIPSHOP「SHINKA SET」

各ポケモンの進化形がデザインされたボクサーパンツがセットになって登場。

ラインナップは4種類。

・SHINKA RED SET:ホゲータ/アチゲータ/ラウドボーン

・SHINKA BLUE SET:クワッス/ウェルカモ/ウェーニバル

・SHINKA GREEN SET:ニャオハ/ニャローテ/マスカーニャ

・SHINKA YELLOW SET:ピチュー/ピカチュウ/ライチュウ

それぞれのポケモンの見た目を生かしたカラフルなデザイン。

そして人気の「アップアングルデザイン」を採用したボクサーパンツは、見ているだけで元気になります。

HIPSHOP Pokemon Series SHINKA SET BOXER

HIPSHOP Pokemon Series SHINKA SET BOXER_2

単品販売も行っている「ピカチュウ」「ニャオハ」「ホゲータ」「クワッス」は、「SHINKA SET」だけのデザインがプリントされています。

進化するポケモンたちを一度に眺められます。

HIPSHOP Pokemon Series SHINKA SET PACKAGE

パッケージはポケモンの色味を意識したカラーリングに。

インパクトがあり、自分の部屋にディスプレイしても、大切な人へのギフトでも喜んでいただけるデザインに仕上がっています。

HIPSHOP Pokemon Series SHINKA SET SHOPPER

更に店頭でポケモンデザインの商品を購入のお客様には、両A面の特別な「SHINKA ショッパー」が付いてきます。

※無くなり次第終了となります。

デザインは4種類。

それぞれ3ピースのボクサーがセットされています。

大人サイズは M/L/LLの3サイズ展開。

(ADULT SIZEのみ)

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

【ポケモン Series】

2024年8月2日(金)

全国販売開始

HIPSHOP各店

HIPSHOP公式オンラインストア

ZOZOTOWN

Rakuten ONLINE STORE

Amazon

SHINKA RED SET:HOGATOR/ACHIGATOR/LAUDBON

SHINKA BLUE SET:KUWASSU/WELKAMO/WANIVAL

SHINKA GREEN SET:NYAHOJA/NYAROTE/MASQUERNYA

SHINKA YELLOW SET:PICHU/PIKACHU/RAICHU

ADULT SIZE全4種

各8,400円(税込)

SIZE:メンズ/M (ウエスト76〜84cm)

メンズ/L (ウエスト84〜94cm)

メンズ/LL (ウエスト94〜104cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

(c)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(c)Pokemon

