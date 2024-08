【ジュリオ・チェザーレ 日差しのAlta marea】2025年2月 発売予定価格:24,200円

フリーイングは、フィギュア「ジュリオ・チェザーレ 日差しのAlta marea」を2025年2月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は24,200円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりサディアの戦艦「ジュリオ・チェザーレ」の真夏を感じさせるコスチューム「日差しのAlta marea」の姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストのポージングはそのままに、ディスプレイ用の椅子はより夏らしさを感じさせるサマーベッドへとアレンジしており、指揮官を常夏の楽園へと誘う彼女の魅力を表現したフィギュアとなっている。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約160mm 素材:ATBC-PVX、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

