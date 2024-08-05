·ËÊÆ½õ¡¢»Õ¾¢¡¦·ËÊÆ´Ý¤µ¤óÅé¤à¡ÖÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ÌòºÇ¹âÎð¤ÎÍî¸ì²È¡¦·ËÊÆ´Ý¡Ê¤«¤Ä¤é¡¦¤è¤Í¤Þ¤ë¡¢ËÜÌ¾¡¦¿ÜÀîÍ¦¡á¤¹¤¬¤ï¡¦¤¤¤µ¤à¡Ë¤µ¤ó¤¬£±Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á£¹£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ´Ý¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¡¦·ËÊÆ½õ¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç»Õ¾¢¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ½õ¤ÏÊÆ´Ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÄ¾Äï»Ò¡£ÊÆ½õ¤Ï£Ø¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤Î»ÕÄï¤Î¼Ì¿¿¡¢ÊÆ´Ý¤µ¤ó¤Îº×ÃÅ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Õ¾¢¡¦·ËÊÆ´Ý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»Õ¾¢¤ÏËÍ¤¬¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¤ËÆâÄï»Ò¤È¤·¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢£µ£·Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÆ´Ý¤ÏËÜÅö¤ËÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»Õ¾¢¡¦ÊÆ´Ý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£