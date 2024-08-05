»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¿²´é¤â¹ñÊõ¤À¤Ã¤¿¡×ÌµËÉÈ÷¤¹¤®¤ë¤ªÌ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÂç¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÊá³Í‼¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬»³ÅÄÎÃ²ð¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤âËèÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿°Ø»Ò¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¿²´é¡×¡Ö¿²´é¤â¹ñÊõ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ë·¤¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤Î»Ò¡×¡Ö¤ª¤Í¤à»³ÅÄ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÊá³Í‼¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£