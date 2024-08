TENTIALは8月1日、「BAKUNE Comforter All Seasons」(26,950円〜)、「BAKUNE Bed Pad All Seasons」(1万5,950円〜)の予約販売をオンラインストアで開始した。「BAKUNE Comforter All Seasons」(2万6,950円〜)、「BAKUNE Bed Pad All Seasons」(1万5,950円〜)

BAKUNE Comforterは、肌触りがよく、かつ睡眠時の寝床内環境に重要な温度・湿度を快適に保つ独自技術「Sleep Conditioning Technology」を取り入れた掛け布団。24年4月には、夏用として「BAKUNE Comforter Cool」を販売。今回、日本の四季の寒暖差を埋め、常に快適な寝床環境を保つよう設計した春秋用の肌掛け布団と敷きパッドを発売する。5層構造の中わたには温度調整素材(PCM)を繊維そのものに溶け込ませた「THERMO FLEX」と、調湿レーヨン素材を採用。1枚で温度と湿度を調整することで寝床内環境を快適にコンディショニングする。中わたには、温度調整素材であるTHERMO FLEXと調湿レーヨン素材に加え、羽毛に代わる超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT」を、側生地にはシルキータッチな微起毛スムースニット生地を採用。これらにより、羽毛のようなふわふわとした軽やかなかけ心地とシルクのような滑らかな肌触りを実現した。洗濯機で丸洗い可能なため、清潔に使用することができる。動物性たんぱく質を含む素材を使用していないため、埃が出にくいのも特徴。コンパクトに収納可能な専用収納バック付きなので、クローゼットや押し入れの収納問題もしっかり解決してくれる。Comforter(肌掛け布団)の販売価格は、シングルが2万6,950円、セミダブル3万910円、ダブル3万5,420円、クイーン3万9,930円。Bed Pad(敷きパッド)は、シングルが1万5,950円、セミダブル1万8,920円、ダブル2万1,890円、クイーン2万4,970円。