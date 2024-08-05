¥¹¥È¥êー¥à£Í¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï16¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <4772> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î5Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.9¡óÁý¤Î3²¯2800Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î9400Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬348.9¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î148.2¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.2¡ó¸º¤Î9200Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.2¡ó¢ª4.0¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.2¡ó¸º¤Î9200Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.2¡ó¢ª4.0¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹